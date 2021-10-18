Geçtiğimiz hafta Denizli'de evli, 1 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşçu'nun kullandığı ciple birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.
İddiaya göre Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşçu, gaza bastı. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşçu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Dilek Kuşçu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra frene bastı. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Dilek Kuşçu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Murat Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan ve 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen Kuşçu, polisteki ifadesinde kavga ettikleri belirtip, alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi. Olayın ardından gözaltına alınan Dilek Kuşçu tutuklandı.
Sabah'ın haberine göre genç kadının ortaya çıkan sosyal medya paylaşımlarında ise aracıyla sık sık hız yaptığı ve o anları kayda alıp Facebook'ta paylaştığı öğrenildi.
Dilek Kuşçu'nun yakınları ise o paylaşımların altına; "Ölüme mi gidiyorsun Dilek", "Ben hiç yavaş kullandığını görmedim Dilek" şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı - Son Dakika