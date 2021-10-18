Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta Denizli'de evli, 1 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşçu'nun kullandığı ciple birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.

ARACIYLA SEVGİLİSİNİ EZDİ

İddiaya göre Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşçu, gaza bastı. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşçu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti. Dilek Kuşçu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra frene bastı. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Dilek Kuşçu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Murat Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan ve 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen Kuşçu, polisteki ifadesinde kavga ettikleri belirtip, alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi. Olayın ardından gözaltına alınan Dilek Kuşçu tutuklandı.

ARABADA ÇEKTİĞİ VİDEOLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre genç kadının ortaya çıkan sosyal medya paylaşımlarında ise aracıyla sık sık hız yaptığı ve o anları kayda alıp Facebook'ta paylaştığı öğrenildi.

"ÖLÜME Mİ GİDİYORSUN DİLEK?"

Dilek Kuşçu'nun yakınları ise o paylaşımların altına; "Ölüme mi gidiyorsun Dilek", "Ben hiç yavaş kullandığını görmedim Dilek" şeklinde yorumlar yaptı.