Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren güreş hocası hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren güreş hocası hayatını kaybetti

02.07.2022 10:34
Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren güreş hocası hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde belediyenin güreş takım hocası Muhammed Ali Sarıcalar, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde belediyenin güreş takım hocası Muhammed Ali Sarıcalar, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle duvara çarpıp durabilen sürücü Sarıcalar, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkuteli Belediyesi spor kulübü güreş takımı hocası Muhammed Ali Sarıcalar (40), Edirne'de saat 22.45 sıralarında hareket halindeyken araç içinde kalp krizi geçirdi. Yolda duvara çarpan Sarıcalar, hemen Edirne Trakya üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Güreş hocası Sarıcalar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan ve Kırkpınar güreşleri için Edirne'de olan Korkutelili güreş severler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplandı. Sarıcaların cenazesi, bugün otopsinin ardından hava yolu ile Antalya'ya gönderilecek ve Pazar günü Korkuteli'nde defnedilecek. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Atatürk Devlet Hastanesi güvenlik personeli Bayrak kalbine yenik düştü Son dakika haberleri: Atatürk Devlet Hastanesi güvenlik personeli Bayrak kalbine yenik düştü MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin hayatını kaybetti MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Muhammed Ali, Kalp Krizi, Korkuteli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren güreş hocası hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 10:52:18. #1.11#
SON DAKİKA: Aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren güreş hocası hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement