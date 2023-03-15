Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda sokak ve cadde göle döndü, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su bastı. Kentte sele kapılan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise kayıp olarak aranıyor.
Haliliye ilçesinde aracıyla birlikte sel sularının altında mahsur kalan bir kişi, 3-4 saat sonra yüzerek su üstüne çıktı. Çamur içerisinde kalan vatandaş, köprüden alt geçide sarkıtılan itfaiye hortumuna tutunan kişi yukarı çekildi. Ambulansa bindirilen şahıs, ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.
Şahsın sudan kendi imkanları ile çıkmasının ardından su altında mahsur kalanların aileleri ise kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için yetkililerle tartıştı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Olağanüstü kurtuluş! Alt geçitte mahsur kalan vatandaş, umuda yüzdü - Son Dakika