Olağanüstü kurtuluş! Alt geçitte mahsur kalan vatandaş, umuda yüzdü - Son Dakika
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Olağanüstü kurtuluş! Alt geçitte mahsur kalan vatandaş, umuda yüzdü

15.03.2023 13:02

Şanlıurfa'daki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi sele kapıldı. Kent merkezinde alt geçitte mahsur kalan bir kişi, 3-4 saat sonra yüzerek umuda kulaç attı. Korkulukların kenarından uzatılan iple yukarıya çekilen adamın inanılmaz kurtuluşu kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda sokak ve cadde göle döndü, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su bastı. Kentte sele kapılan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise kayıp olarak aranıyor.

YÜZEREK ALT GEÇİTTEN ÇIKTI

Haliliye ilçesinde aracıyla birlikte sel sularının altında mahsur kalan bir kişi, 3-4 saat sonra yüzerek su üstüne çıktı. Çamur içerisinde kalan vatandaş, köprüden alt geçide sarkıtılan itfaiye hortumuna tutunan kişi yukarı çekildi. Ambulansa bindirilen şahıs, ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.

İnanılmaz kurtuluş! Alt geçitte mahsur kalan şahıs, selden böyle kurtuldu

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şahsın sudan kendi imkanları ile çıkmasının ardından su altında mahsur kalanların aileleri ise kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için yetkililerle tartıştı.

İnanılmaz kurtuluş! Alt geçitte mahsur kalan şahıs, selden böyle kurtuldu
İnanılmaz kurtuluş! Alt geçitte mahsur kalan şahıs, selden böyle kurtuldu
Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Olağanüstü kurtuluş! Alt geçitte mahsur kalan vatandaş, umuda yüzdü - Son Dakika


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