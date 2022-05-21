ARACIYLA SULAMA KANALINA DÜŞEN BEKÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ARACIYLA SULAMA KANALINA DÜŞEN BEKÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

21.05.2022 13:10

MERSİN'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde kullandığı aracın kontrolünü kaybeden Serhan Topal (32), sulama kanalına düşmesi sonucu yaşamını kaybetti.

MERSİN'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde kullandığı aracın kontrolünü kaybeden Serhan Topal (32), sulama kanalına düşmesi sonucu yaşamını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Soygazi Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan ve Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yapan Serhan Topal, direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerce çıkartılan Topal'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Otomobiliyle sulama kanalına uçan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi Otomobiliyle sulama kanalına uçan mahalle bekçisi yaşamını yitirdi Alanya'da iki Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu Alanya'da iki Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Silifke, Bekçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARACIYLA SULAMA KANALINA DÜŞEN BEKÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


Son Dakika
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 13:16:32. #1.12#
SON DAKİKA: ARACIYLA SULAMA KANALINA DÜŞEN BEKÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement