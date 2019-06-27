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Aracıyla takip ettiği kızını öldürdüğü iddiası - BALIKESİR

1 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği kızını aracıyla takip ederek tabancayla öldüren zanlı kaçmaya çalışırken yakalandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği kızını aracıyla takip ederek tabancayla öldüren zanlı kaçmaya çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, pratisyen hekim Gülnur Y. (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere Antalya'dan Balıkesir'e geldi.
Eşiyle boşanma davası süren Mustafa Ali Y. (67), aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başladı.
Baba Mustafa Ali Y, Şapçı mevkisinde kızının kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkadan çarparak yoldan çıkardı.
Annesinin nerede olduğunu soran Mustafa Ali Y, tartıştığı kızını otomobiline götürerek 11 el ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Gülnur Y'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibiyle kırsal alanda silahıyla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Y'nin market işletmeciliği yaptığı, silahının ruhsatlı olduğu öğrenildi.
Aracıyla takip ettiği kızını öldürdüğü iddiası - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:27 Kaynak: AA
Havran, Mustafa Ali, Balıkesir, Güncel
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