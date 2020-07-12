Aracıyla takla atan genç sürücü hayatını kaybetti, yakınları sinir krizleri geçirdi - Son Dakika

Aracıyla takla atan genç sürücü hayatını kaybetti, yakınları sinir krizleri geçirdi

Aracıyla takla atan genç sürücü hayatını kaybetti, yakınları sinir krizleri geçirdi Trabzon'un Araklı ilçesinde takla atan aracın 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Aracıyla takla atan genç sürücü hayatını kaybetti, yakınları sinir krizleri geçirdi

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TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde takla atan aracın 20 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karadere yolundan şehir merkezine seyir halinde bulunan Yunus Emre Koz yönetimindeki 61 ACN 594 plakalı otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Merkez mahallesinde karşı şeride geçti. Bariyerlere çarpmanın etkisiyle takla atmaya başlayan aracı gören çevredeki vatandaşlar polis ve 112 acil servis ekipleri haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün yakınları kaza yerine gelerek sinir krizi geçirirken, kağıt gibi ezilen otomobil kaza yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon, Araklı, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla takla atan genç sürücü hayatını kaybetti, yakınları sinir krizleri geçirdi - Son Dakika
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Son Dakika

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