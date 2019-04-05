Son Dakika Haberleri: Aracıyla Takla Atan Lise Öğrencisi Yaralandı

Aracıyla Takla Atan Lise Öğrencisi Yaralandı

26 dakika önce

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA Arnavutköy'de 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptı.

Aracıyla Takla Atan Lise Öğrencisi Yaralandı, System.String[]
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA 

Arnavutköy'de 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptı. Takla atarak, şarampole yuvarlanan araçta sıkışan ve yaralanan lise öğrencisini yoldan geçenler araçtan çıkardı. 

Lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Mustafa Akyürek, dün akşam saatlerinde 06 FJV 07 plakalı aracıyla Arnavutköy Karaburun Yolu'nda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptı. Takla atarak, şarampole yuvarlanan araçta sıkışan lise öğrencisini fark eden diğer sürücüler, yaralanan Akyürek'i araçtan çıkardı. Kaza sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerinde bulunan ve sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi, yaralı gencin bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti. Elinde kesikler bulunan gencin eline pansuman yapan ve kolunda kırık olma ihtimaline karşın kolunu sabitleyen sağlık çalışanı daha sonra kaza yerinden ayrıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

ÇANTASINI SINIF ARKADAŞI ALDI

Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç kullanılmaz hale geldi.  Lise öğrencisi Mustafa Akyürek'in araçta kalan okul çantasını ise aynı okulda okuyan ve tesadüfen kaza yerinden geçen sınıf arkadaşı aldı. 

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Takla atan, şarampole yuvarlanan araç

-Yaralı sürücü

-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa koyması

-Arkadaşının çantasını alması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:06 Kaynak: DHA

Arnavutköy, Güncel
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