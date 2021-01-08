Aracıyla takla atıp şarampole yuvarlandı, cesedi ailesinin kayıp ihbarıyla bulundu - Son Dakika

Aracıyla takla atıp şarampole yuvarlandı, cesedi ailesinin kayıp ihbarıyla bulundu

Burdur Bucak'ta yoğun sisten dolayı meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti.

Burdur Bucak'ta yoğun sisten dolayı meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza, Kızılkaya Garipçe Korkuteli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Gümüş (20) idaresindeki 07 GPE 01 plakalı araç yoğun siste düşen görüş mesafesi sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak şarampole yuvarlanan araç sürücüsü Ömer Ali Gümüş'ten haber alamayan ailesi, Jandarmaya haber verdi. Sabaha dek süren çalışmalar neticesinde Ömer Ali Gümüş kaza yaptığı yerde ölü olarak bulundu. - BURDUR

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