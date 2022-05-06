Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı - Son Dakika
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Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı

06.05.2022 17:30

Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldıSİVAS Sivas'ta aracıyla yaylaya giderken yağan kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı, yardımına köylüler traktörleriyle yetişti.

Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı

SİVAS Sivas'ta aracıyla yaylaya giderken yağan kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı, yardımına köylüler traktörleriyle yetişti.

Sivas'ın Gürün İlçesinde Mayıs ayında yağan kar kışı aratmadı. Gürün'ün Kavak köyünden aracıyla yaylaya gitmek için hareket eden Mehmet Alagöz'ün aracı karla kaplanan yolda saplandı. Göz gözü görmeyen tipide mahsur kalan Alagöz'ün yardımına köylüler traktörleriyle koştu. Uzun bir uğraş sonucunda araç saplandığı yerden kurtarılarak köye götürüldü. Kar ve tipide mahsur kalan Mehmet Alagöz, kurtarılmasının ardından, " Gürün Kavak köyü ve yelken köyü arasında yaylaya gidecektik. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldık. Sağ olsun köylüler gelip traktörlerle bizi çektiler. İnanın bu mevsimde görülmemiş bir kar yağdı" şeklinde konuştu.

Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı
Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı
Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı
Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı

YORUMLAR
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Mayıs, Gürün, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aracıyla yaylaya giderken kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı - Son Dakika


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