Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor - Son Dakika

İzmir Bayraklı'daki bir rezidansın otoparkında 1 Ağustos 2021 tarihinde 8 yaşındaki Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın aracından indi. Bu sırada yere düşen çocuk, halasının arabayla üzerinden geçmesi sonrasında hayatını kaybetti.

MASAJ YAPARAK KURTARMAYA ÇALIŞTI

Sabah'ın haberine göre Zerrin Kara'nın, olay sırasında yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi. Lobide çocuğun durumunu gören bir doktorun da Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı belirlendi.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazar Eymen Kara'nın olaydan 3 ay önce annesinin vefat ettiği öğrenildi. Hala Zerrin Kara için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

EYMEN'İN BABASI KIZ KARDEŞİNİN CEZA ALMASINI TALEP ETMİŞTİ

Acılı baba Adem Kara, yaşanan olay sonrasında kız kardeşinin yargılanmasını talep edip "Hiç iletişime geçmedik. Annem beni arayarak 'Neden bizi rezil ediyorsun?' dedi. Kimseyi rezil etmiyorum. Amacım oğlumun nasıl öldürüldüğünü göstermektir. Benim, para almak için bu kazanın üzerine gittiğimi söyleyenler var. Kazadan sonra sigorta şirketi beni arayıp, para vereceklerini söylediler. Parayı istemediğimi söyledim ama vermek zorunda olduklarını belirttiler. Bunun üzerine avukatımla konuşup sigortadan verilecek olan parayı maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere dağıtmaya karar verdim. Benim tek amacım Z.A.'nın adil bir şekilde yargılanıp, ceza alması." demişti.

"KAYBETTİĞİN ASLA GERİ DÖNMÜYOR"

Olaydan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedavi gören haladan ise ilginç bir paylaşım geldi. Bir parktaki salıncakların fotoğrafını çeken Zerrin Kara, paylaşımına şu notu düştü: "Çok özlersin ya hani, sesini kokusunu gülüşünü her şeyini… Elinde olsa sıkıca sarılacaksın... Kokusunu içine öyle bir çekeceksin ki… Ama aması yok işte kaybettiğin asla geri dönmüyor..."

İşte halanın o paylaşımı;