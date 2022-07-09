Aracıyla yoldan çıkan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Aracıyla yoldan çıkan sürücü yaralandı

09.07.2022 20:52
Aracıyla yoldan çıkan sürücü yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıktı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Alpu ilçesi ile Çukurhisar Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burcu D.'nin kullandığı 26 VA 340 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Burcu D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alpu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla yoldan çıkan sürücü yaralandı - Son Dakika

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