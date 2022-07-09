Kaza, bugün akşam saatlerinde Alpu ilçesi ile Çukurhisar Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burcu D.'nin kullandığı 26 VA 340 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Burcu D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alpu İlçe Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aracıyla yoldan çıkan sürücü yaralandı - Son Dakika

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