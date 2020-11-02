Aracıyla zeytin bahçesine uçtu - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki zeytin bahçesine savruldu. Bahçe kenarındaki duvarın üstünde kalan aracın sürücüsü Mert E.A. (19), hafif yaralandı.

Kaza dün saat 16.00'da Çıplaklı Mahallesi 'nde, Antalya Bilim Üniversitesi karşısındaki tali yolda meydana geldi. Mert E.A.'nın kullandığı 21 DL 499 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki çevresi taş duvarla örülü zeytin bahçesine uçtu. Savrulmanın etkisiyle duvarın üzerinde kalan araç, bir zeytin ağacının dalları sayesinde devrilmekten son anda kurtuldu. Araç sürücüsü Mert E.A., kazayı yaralı atlattı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan ve ilçedeki hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.