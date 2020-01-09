Araçla asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araçla asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Araçla asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeşiktaş'ta virajı alamayan minibüs yan yattı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta virajı alamayan minibüs yan yattı. Kazada minibüsün sürücüsü aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 05: 30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş'tan Eminönü istikametine seyir halindeki 34 BYE 126 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yan yattı. Kazada sürücünün kol ve bacağı devrilen araç ile asfalt arasında sıkıştı.

POLİS EKİPLERİ MİNİBÜSÜ KALDIRARAK SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kazanın ardından olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen polis ekipleri, sürücünün kolunun ve ayağının aracın altında sıkıştığını fark etmesi üzerine minibüsü kaldırarak, sürücünün sıkışan kolu ve bacağının ezilmesini engelledi.

İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kazanın ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen minibüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Araçla asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ABD-İran gerginliği yorumu
Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında Nagehan Alçı'ya "Birtanesi" demesi Twitter'da gündem oldu Davutoğlu'nun yardımcısı, Gelecek Partisi'nin oy oranına ilişkin rakam verdi

Son Dakika Haberleri
14:33 Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi - Son Dakika
14:33 Şırnak'ta 2019'da 59 terörist ölü, 9 terörist sağ ele geçti, 279'u da teslim oldu - Son Dakika
14:32 Filiz Tekin'in organı nakledikten sonra ölen Uslu'nun cenazesi ailesine verildi - Son Dakika
14:27 İdlib'e yardım için kampanya başlatıldı - Son Dakika
14:27 İLKİM 7/24 halkın hizmetinde - Son Dakika
13:21 Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
11:40 Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 14:35:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Araçla asfalt arasında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]