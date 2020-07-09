Araçla gelip kurşun yağdırdılar iki kişi yaralandı - Son Dakika

Araçla gelip kurşun yağdırdılar iki kişi yaralandı

Yaralıların yakınları gözyaşlarıyla feryatlar ederek yere yığıldı

İSTANBUL - Fatih'te 4-5 kişilik bir grubun arabayla gelerek işyerine kurşun yağdırdığı olayda, kaldırımda bulunan iki kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralıların yakınları ise gözyaşları ve feryatlar içinde yere yığıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Eski Mutaflar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 4-5 kişi cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne gelerek uzun namlulu silahlarla işyerine kurşun yağdırdı. Birçok iş yerine ve park halindeki arabalara da isabet eden kurşunlar o sırada kaldırımda bulunan bir kişiye de omuzundan isabet etti. Bir kişi de kurşunların hedefi olmamak için kaçarken yere düşüp yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Yaşanan bu olay sonrası şaşkınlık içinde bulunan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakınları gözyaşları ve korku içinde olay yerine geldi

Yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralıların yakınları hemen olay yerine geldi. Bir kadın korku içinde "yaşıyor mu?" diye çevrede bulunanlara sordu. Çevredekiler "korkma korkma" diye teselli etti. O sırada kadın yere yığılıp gözyaşları döktü.

Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçarak yapılara karıştı. Polis ekipleri çevrede inceleme yaptı, vatandaşların ifadelerini aldı. Çevredeki iş yerlerinin güvelik kamarasına da bakan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.