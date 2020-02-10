Araçla karda mahsur kalan 5 öğretmen kurtarıldı - Son Dakika
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Araçla karda mahsur kalan 5 öğretmen kurtarıldı

6 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, araçlarıyla karlı yolda mahsur kalan 5 öğretmen, köy halkı tarafından kurtarıldı.

Araçla karda mahsur kalan 5 öğretmen kurtarıldı, System.String[]

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, araçlarıyla karlı yolda mahsur kalan 5 öğretmen, köy halkı tarafından kurtarıldı. Karlıova'ya bağlı Sakaören Köyü'ndeki okulda görev yapan 5 öğretmen, ders bitiminde bindikleri taksiyle ilçe merkezine gitmek istedi. Ancak taksi kara saplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü bölgede mahsur kalan öğretmenlerin yardımına Sakaören Köyü sakinleri yetişti. Köylüler, kara saplanan aracı kurtarıp, 2 saat mahsur kalan öğretmenlerin ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.


Karlıova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:40 Kaynak: DHA
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