Araçla müzik yayını yapıldı, ambulanstan inen sağlıkçılar oynadı - Son Dakika

Sokakları dolaşıp, müzik yayını yapan Alanya Belediyesi çalışanlarına, ambulanstaki sağlıkçılar da katıldı. Araçtan inen sağlık görevlileri, sokakta oyun havası eşliğinde oynadı. Bu zor süreçte yoğun tempoda çalışan sağlıkçılar, belediyenin etkinliğiyle moral buldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var

Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi

İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti

Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum