Araçla önü kesilen servis şoförünün katil zanlısı olan tekstil işçisi tutuklandı - Son Dakika
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Araçla önü kesilen servis şoförünün katil zanlısı olan tekstil işçisi tutuklandı

02.04.2022 21:58
Araçla önü kesilen servis şoförünün katil zanlısı olan tekstil işçisi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün akşam saatlerinde sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen servis şoförü Eyüp Ağdaş'ın katil zanlısı olan tekstil işçisi, saatler sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün akşam saatlerinde sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen servis şoförü Eyüp Ağdaş'ın katil zanlısı olan tekstil işçisi, saatler sonra yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda; 3 çocuk babası olan Eyüp Ağdaş (35), dün gece saatlerinde 20 DG 751 plakalı servis minibüsüyle yolda seyir halindeyken tekstil işçisi Rıdvan Barın (37) tarafından tenha noktada önü kesildi. Burada Ağdaş ile Barın arasında çıkan tartışma yaklaşık 100 metre ileriye taştı. Barın'ın yanında getirdiği bıçakla Ağdaş'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağdaş'ı gören mahallenin gençleri, ellerine aldıkları kıyafetle tampon yaptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Ağdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Ağdaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ağdaş'ın cenazesi bugün öğlen Kayhan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cinayet silahı bıçak arazide bulundu

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 2 saat sonra olay yerine gelen ekipler, suç aleti bıçağı engebeli bir arazide buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bıçak üzerine bulduğu parmak izleri ve gördü tanıklarının ifadelerinden şüphelinin Rıdvan Barın olduğu tespit edildi.

Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Olayla ilgili yapılan soruşturmanın ardından öldürülen Ağdaş'ın katil zanlısı olan tekstil işçisi Rıdvan Barın, görevliler tarafından gözaltına alındı. Barın, verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Ağdaş'ın eşinin çalıştığı tekstil atölyesinde servis şoförlüğü yaptığını ve eşini taciz ettiğini öne süren Barın, önce tartıştıklarını ardından kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadenin ardından adliyeye sevk edilen Barın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Araçla önü kesilen servis şoförünün katil zanlısı olan tekstil işçisi tutuklandı
Araçla önü kesilen servis şoförünün katil zanlısı olan tekstil işçisi tutuklandı
Araçla önü kesilen servis şoförünün katil zanlısı olan tekstil işçisi tutuklandı
Araçla önü kesilen servis şoförünün katil zanlısı olan tekstil işçisi tutuklandı

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Pamukkale, Denizli, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçla önü kesilen servis şoförünün katil zanlısı olan tekstil işçisi tutuklandı - Son Dakika


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