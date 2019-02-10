Son Dakika Haberleri: Araçla Suyun Ortasında Kaldılar

Araçla Suyun Ortasında Kaldılar

48 dakika önce

Antalya'da su kanalından araçla karşıya geçmek isterken suyun içinde mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu kurtarıldı.

Antalya'da su kanalından araçla karşıya geçmek isterken suyun içinde mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu kurtarıldı. Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Bahtılı Mahallesi'nde bulunan su kanalında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüsü M.Ü. ve arkadaşı O.U., kanaldan karşıya geçmek istedi. İkili suyun içinde ilerlediği anda araçları su alarak, stop etti. M.Ü. ve O.U. aracın stop etmesi nedeniyle kanalın ortasında mahsur kaldı. Durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekiplerin ve çevredekilerin desteğiyle mahsur kalan aracın çıkarılması için uzun uğraşlar verildi. Olay yerine ise çok sayıda vatandaş toplandı. Bazı gençler mahsur kalan aracın önünde poz vererek fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarından saniye saniye kaydetti. Araç sürücü M.Ü., "Suda karşıdan geçmeye çalıştım. Araba su alınca stop etti ve sürüklendik" dedi.

(Ferah Vanlı - Mustafa Bürge/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Araç, Antalya, 3. Sayfa
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