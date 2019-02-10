Araçla Suyun Ortasında Kaldılar
48 dakika önce
Antalya'da su kanalından araçla karşıya geçmek isterken suyun içinde mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu kurtarıldı.
Antalya
'da su kanalından araçla karşıya geçmek isterken suyun içinde mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu kurtarıldı. Olay, Konyaaltı
ilçesine bağlı Bahtılı Mahallesi'nde bulunan su kanalında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, araç sürücüsü M.Ü. ve arkadaşı O.U., kanaldan karşıya geçmek istedi. İkili suyun içinde ilerlediği anda araçları su alarak, stop etti. M.Ü. ve O.U. aracın stop etmesi nedeniyle kanalın ortasında mahsur kaldı. Durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekiplerin ve çevredekilerin desteğiyle mahsur kalan aracın çıkarılması için uzun uğraşlar verildi. Olay yerine ise çok sayıda vatandaş toplandı. Bazı gençler mahsur kalan aracın önünde poz vererek fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarından saniye saniye kaydetti. Araç
sürücü M.Ü., "Suda karşıdan geçmeye çalıştım. Araba
su alınca stop etti ve sürüklendik" dedi.
(Ferah Vanlı - Mustafa Bürge/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:51 Kaynak: İHA
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