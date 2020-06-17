Araçla takla atan sürücü, yaralı kadını araçta bırakıp kaçtı - Son Dakika

Araçla takla atan sürücü, yaralı kadını araçta bırakıp kaçtı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Feke karayolu 3. kilometresinde Sırelif mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 01 R 5092 plakalı ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü araç içinde yaralı kadını bırakarak kaçtı. Takla atan araçta sıkışan yaralı kadının yardımına çevre sakinleri yetişerek 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Feke Karayolu Sırelif mevkiin de bugün akşam saat 22.00 sularında direksiyon hakimiyetini kaybeden 01 R 5092 plakalı araç sürücüsü yanında bulunan 1985 doğumlu Hatice Meşe ile birlikte bulunduğu araçta direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada araç bariyerlere çarparak takla atarken araç kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası otomobilde yolcu konumunda bulunulan Hatice Meşe yaralanırken çevre sakinleri araç sürücüsünün kanlar içinde koşarak bölge yerinden uzaklaştığını iddia etti. Yaralı Meşe olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet hastanesine getirilirken olay yerindeki vatandaşlar başka kaza olmaması için trafik ekipleri gelene kadar yolda kontrollü geçişi sağladı. Kaza ile ilgili olay yerine gelen trafik ekipleri kaçan sürücüyü arama çalışması başlatırken ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde vatandaşlar araç içinden alkollü içecek şişelerinin bulunduğunu iddia ettiler.