Son Dakika Haberleri: Araçlar birbirine girdi, karayolu savaş alanına döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Araçlar birbirine girdi, karayolu savaş alanına döndü

1 saat önce

Aydın-Muğla karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, karayolu savaş alanına döndü.

Araçlar birbirine girdi, karayolu savaş alanına döndü, System.String[]

Aydın- Muğla karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, karayolu savaş alanına döndü. Kazazedelere ilk müdahaleyi Aydın'dan Marmaris'e hasta nakletmekte olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ambulansındaki sağlık görevlileri yaptı.


Kaza saat 14: 00 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Çakırbeyli yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Lokman İyem yönetimindeki 34 YOL 57 plakalı otomobil ile Çakırbeyli kavşağından Aydın istikametine dönüş yapmakta olduğu belirtilen Pelin Marankoz yönetimindeki 09 ACS 071 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.


Kazada otomobil sürücüleri Lokman İyem ve Pelin Marankoz ağır yaralanırken pelin marankozun aracında yolcu olarak bulunan Emine Marankoz ve Nilüfer Kaya yaralandı. Yaralılara Aydın Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansında görevli sağlık görevlilerince ilk müdahale yapıldıktan sonra 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. 4 yaralının da durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kazada yaralanan Nilüfer Kaya'nın ise İncirliova Belediye Başkanı ve aynı zamanda Deveciler Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya'nın annesi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Muğla, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Madde bağımlısı genç, tartıştığı yatalak babasının cinsel organını kesti
21 yaşındaki cani evlat, yatalak babasının cinsel organını kesti Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:16:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araçlar birbirine girdi, karayolu savaş alanına döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]