Araçlar buzda dans etti, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu - Son Dakika

Araçlar buzda dans etti, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

17.02.2021 00:59
Araçlar buzda dans etti, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu, System.String[]

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde buzlanan yolda araçlar mahsur kaldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde buzlanan yolda araçlar mahsur kaldı. Uzun araçlar rampayı kayarak indi. Karşı yönde rampayı çıkamayan bazı sürücüler ise adeta buzda dans etti. Kilitlenen trafikte kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

İlçede şiddetli şekilde etkisini gösteren kar yağışı yerini zaman zaman tipiye bıraktı. Fatih Sitesi rampası da buzlandı. Bir tır kontrolü kaybederek yoldan çıktı. Rampa üzerinde yolun buzlanması üzerine büyük araçlar kayarak inmeye çalıştı. Korku dolu anlar yaşatan olayda Karayolları ve belediye ekiplerine haber verilmesine rağmen dakikalarca yolun temizlenmesi beklendi. Trafik ekipleri sürücüleri yönlendirmeye çalışırken kar temizleme ekiplerin gelmemesi sürücüleri çileden çıkarttı.

Sahil yolunda Zonguldak-Kozlu istikametine kilometrelerce uzun araç kuyruğu oluştu. Kozlu istikametine rampayı çıkamayan sürücüler zor anlar yaşadı. Bir halk otobüsü de yolu çıkamayınca yolcuları yolu yaya olarak devam etti. Her iki istikamette de ulaşımın zaman zaman durma noktasına gelmesi sebebiyle vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

Hasta almaya çıkan bir ambulans ise kilitlenen kavşakta siren çaldı. Yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Fatih, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araçlar buzda dans etti, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu - Son Dakika


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