Son Dakika Haberleri: Araçlar Çürümeye Terk Edildi

Araçlar Çürümeye Terk Edildi

1 saat önce

Araçlar çürümeye terk edildi Kozan Yediemin deposu sorumlusu Esen: "Bunlar milli servet. Çürümesin, yazıktır" Kozan'da Yediemin deposunda 400 araç ve 700'ün üzerinde motosiklet bulunuyor ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Yediemin deposu sorumlusu Yaşar Esen, trafikte cezai işlem gören...

Araçlar çürümeye terk edildi
Kozan Yediemin deposu sorumlusu Esen: "Bunlar milli servet. Çürümesin, yazıktır"
Kozan'da Yediemin deposunda 400 araç ve 700'ün üzerinde motosiklet bulunuyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Yediemin deposu sorumlusu Yaşar Esen, trafikte cezai işlem gören sürücülerin araçlarını yediemin deposundan almadıklarını ve milli servetin çürümeye terk edildiğini söyledi. Araç sahiplerine seslenen Esen, "Bunlar milli servet yazıktır günahtır, çürümesin. Trafik cezasını ödeyen vatandaşlarımız lütfen gelsinler otopark ücretlerini de ödesinler ve araçlarını teslim alsınlar" dedi.
Kozan Kadirli Karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 12 dönüm araziye sahip olan Yediemin deposunda 400 araç ve 700'ün üzerinde motosiklet bulunduğunu belirten depo sorumlusu Esen, bundan kısa bir süre önce sahipleri tarafından uzun süredir alınmayan onlarca motosikletin mal müdürlüğüne devredildikten sonra depodan gönderildiğini belirtti.
Esen, "12 dönüm alanımız var. Bu araçlar trafik bize bildirince çekici ile buraya getiriyoruz. Burası yedi emin deposu sigortası, genel muayenesi, firen muayenesi olmayan, trafik cezası nedeniyle yakalaması olan araçlar burada tutuluyor. Çoğunlukla araçlar geliyor ancak motosiklet sahipleri hiç gelmiyor. 3,5- 4 bin Türk lirasına motosiklet alıyorlar plaka yok, fatura yok, trafik cezası alan motosiklet sahipleri burada bağlanan motorlarını tekrar geri gelip teslim almıyorlar. Hani bu motosikletleri de faturası alınmadan trafiğe çıkarmasalar iyi olur tabi bu görev devletimize düşüyor. Bu milli servet yazıktır, vatandaşlarımızdan gelip motosikletlerini almalarını istiyoruz. Burada bir ile iki yıl arası cezalı araçlar beklemede kalıyor. Yediemin deposunda motosikleti bulanan vatandaşlarımız gelsinler 200 lira versinler alsınlar motorlarını. Yazıktır, milli serveti çürütmeyelim. Plakasını alsınlar çıksınlar trafiğe" dedi.
Motosikletlerin depoda kaldığı müddetçe belirli bir süreden sonra yavaş yavaş çürümeye başlayacağını hatırlatan Esen, "Zaten bir yıl kalan bir araç burada yağmurdu, soğuktu, sıcaktı derken çürümeye başlıyor. Otomobillerde fazla sıkıntı olmuyor. Genelde yılda 10-15 adet araç ihale ile satılıyor. Fakat motosiklet sahipleri gelip motorlarını almıyorlar. Hatta burada 7 yıldan bu yana bekleyen motosikletler bile var" diye konuştu.
Yediemin deposundaki güvenlik önlemlerine de değinen Esen, "Burada gece görüşlü kameralarımız mevcut olup güvenlik görevlimiz var, aynı zamanda köpeklerimiz de var. Buradaki tüm araçlarımız emniyetle tutulmaktadır" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:13 Kaynak: İHA

Kozan, Araç, Motosiklet, Genel
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