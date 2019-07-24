Son Dakika Haberleri: Araçlar didik didik arandı
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Araçlar didik didik arandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri huzur uygulamalarını sürdürüyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri huzur uygulamalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde Atatürk Bulvarı, Lazlar camii önünde yapılan uygulama sırasında birçok kişi ve araç sorgulandı. Araçlar didik didik arandı. Sürücülerin ve araçlarda bulunan vatandaşların kimlik sorguları yapıldı. Uygulamalar sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yapılan denetimler hem sürücüleri, hem de vatandaşları memnun ediyor. - BURSA
Atatürk Bulvarı, İnegöl, Huzur, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:39 Kaynak: İHA
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