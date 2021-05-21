Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı - Son Dakika

Ocean:

Bae den bir adamın çektiği videolar ile memleketin gündemini değiştirmeye çalışmaktır asıl mesele!!! Tüm videoları izledim,acayip acayip sesler çıkararak bir şeyler anlatıyor,yok karımın özel.eşyalarını aradılar,yok bana pislik dedi,yok mkyk toplantılarına benim akrabalarımla girdi bi galerici ile 3 .şahıstan duyma dedikodular...adam gibi bir şey var mı elinde,falancaya onun emri ile çöktün mü,filanca faili mechulu onun emri ile yaptın mı,berikinden harac aldım yarısını ona verdin mi!! Bunca video çektin ancak dağ fare doğurdu...