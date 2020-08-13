Araçlar domino taşı gibi birbirlerine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen öndeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, arkadan gelen aracın çarptığı otomobil de domino etkisi yaparak önündeki araçların birbirine çarpmasına sebep oldu. Kazada, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim K. idaresindeki 11 DA 057 plakalı Dacıa marka otomobil kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen İsa K. yönetimindeki 55 RJ 729 plakalı Renault 9 marka otomobile arkadan çarptı. 55 RJ 729 plakalı otomobil de önünde bekleyen Özden G. idaresindeki 55 FP 388 plakalı Tofaş Doğan marka otomobile arkadan çarptı. Söz konusu otomobil de önünde bekleyen Mertcan M.'nin kullandığı 55 LA 635 plakalı Tofaş 124 marka otomobile çarpı. Araçların domino taşı gibi birbirine çarptığı kazada Semra Ö.(28) yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN