Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı - Son Dakika

Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı

22.11.2020 11:27

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında araç denetimi yaparak sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında araç denetimi yaparak sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Sürücüleri maske konusunda uyaran ekipler, şehirler arası yolcu taşıyan otobüsü durdurarak HES kodu sordu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücülerin kuralara uyup uymadığı konusunda denetim yaptı. Denetime 223 Asayiş Timi, 39 Jandarma Trafik Timi, 4 Motosikletli Asayiş Timi, 1 Motosikletli Trafik Timi, 9 JASA Timi, 7 Olay Yeri İnceleme Timi, 6 İstihbarat Timi, 4 KOM Timi, 2 SSM Timi, 4 TEM timi, 5 Köpek Timi, 18 Komando Timi, 42 Jandarma Otoyol Timi katıldı. 55 Jandarma personeli ise, İl Salgın Denetim Merkezi'nde (İSDEM) yerini aldı. Araçları kontrol eden ekipler, sürücülere maske konusunda uyarılarda bulundu. Şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs de durdurularak HES kodu soruldu.

Gülşen Eraslan, "Sokağa çıkma kısıtlaması olması güzel ama 2 gün boyunca tam olsaydı daha verimli olurdu. Jandarma ekiplerinin de bu şekilde kontrol yapması ve HES kodlarına bakması tedbirler açısından gayet iyi" dedi.

Savaş Çınar ise, "Sadece kısıtlama zamanlarında değil her zaman tedbirlere uymamız lazım" şeklinde konuştu.

-İHA-

Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı
Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı
Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı
Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı
Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı
Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı
Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı
Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı
Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı
Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı
Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Koronavirüs, Jandarma, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araçlar durdurulup sürücüler korona virüs kurallarına karşı uyarıldı - Son Dakika


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