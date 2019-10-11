Araçlar hurdaya döndüğü kazayı sürücüler yara almadan atlattı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki aracın karıştığı ve araçlar hurdaya döndüğü trafik kazasında sürücüler yara almadan kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre Tosya Dörtyol mevkinden şehir merkezine gelmekte olan İ.Y. yönetimindeki 34 ZH 5120 plakalı otomobil ile yine aynı yönde gitmekte olan M.A. yönetimindeki 59 AJ 040 plakalı otomobil ile adliye kavşağında çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçlar büyük hasar görürken, sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU