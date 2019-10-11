Son Dakika Haberleri: Araçlar hurdaya döndüğü kazayı sürücüler yara almadan atlattı
Son Dakika 3. Sayfa Araçlar hurdaya döndüğü kazayı sürücüler yara almadan atlattı

Araçlar hurdaya döndüğü kazayı sürücüler yara almadan atlattı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki aracın karıştığı ve araçlar hurdaya döndüğü trafik kazasında sürücüler yara almadan kurtuldu.

Araçlar hurdaya döndüğü kazayı sürücüler yara almadan atlattı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki aracın karıştığı ve araçlar hurdaya döndüğü trafik kazasında sürücüler yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre Tosya Dörtyol mevkinden şehir merkezine gelmekte olan İ.Y. yönetimindeki 34 ZH 5120 plakalı otomobil ile yine aynı yönde gitmekte olan M.A. yönetimindeki 59 AJ 040 plakalı otomobil ile adliye kavşağında çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçlar büyük hasar görürken, sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü
AK Partili Metiner'den CHP'li Tanrıkulu'ya: İnşallah sarhoş değildir Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: 8 şehit, 35 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:30:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araçlar hurdaya döndüğü kazayı sürücüler yara almadan atlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]