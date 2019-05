Araçlar için Boğaz köprülerinden geçiş düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Boğaz köprülerinden geçen araçlarla ilgili düzenleme yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Hayri Baraçlı başkanlığında toplanan UKOME, Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifini değerlendirdi.

Toplantıda, UKOME'nin hazırladığı, Panelvan ve Van tipi olanlar dahil tüm kamyonetlerin haftanın her günü ve her saatinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmalarının yasaklanmasıyla ilgili kullanıcılardan ve kurumlardan gelen öneri, istek ve taleplerle ilgili rapor doğrultusunda köprülerden geçiş yapan araç sınıflarının tekrar gözden geçirilmesiyle ilgili İl Trafik Komisyonu ve UKOME'nin kararları incelendi.

Rapor doğrultusunda teklifi kabul eden UKOME'nin aldığı karara göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1. sınıf araçlar ile yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar, turizm, personel ve okul için kullanılan tüm servis araçları, toplu taşıma araçları, N1 sınıfı acil yardım ambulansı ve acil sağlık araçları geçebilecek.

Azami yüklü ağırlığı 0,75 tonu geçmeyen hafif römorklu araçlar hariç, sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövdeyle bitişik olan Panelvan kamyonetler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecek.

Birinci sınıf araçlar ile kamyon ve otobüslerin dışındaki 2. sınıf araçlar, turizm, personel ve okul için kullanılan tüm servis araçları, karavan, ticari olarak 100 kilometreye kadar şehirler arası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan D4 yetki belgeli araçlar, toplu taşıma araçları, Karayolları Genel Müdürlüğünden izinli kamu kurum ve

kuruluşlarının resmi makam hizmet araçları Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise her türlü motorlu araç geçebilecek.

