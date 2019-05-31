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Araçlar için Boğaz köprülerinden geçiş düzenlemesi

1 saat önce

Yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nden geçebilecek.

Araçlar için Boğaz köprülerinden geçiş düzenlemesi, System.String[]
Yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nden geçebilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:38 
Ekonomi
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