Araçlar için Boğaz köprülerinden geçiş düzenlemesi

Yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nden geçebilecek.

Yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nden geçebilecek.

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