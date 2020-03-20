Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'te karşı yönlerden gelen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te karşı yönlerden gelen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şahinbey ilçesi Burç ve Cevizli kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, karşı yönlerde hareket eden Fevzi B. idaresindeki 27 AC 550 plakalı araç ile Mehmet A. idaresindeki 27 GJ 009 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 5 kişiyi hastanelere götürdü.

Kaza sırasında, 27 GJ 009 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Polat (34) ise araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hayatını kaybeden Mustafa Polat'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun uğraş verdi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Polat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:25 Kaynak: İHA

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