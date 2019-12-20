Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Sivas'ta minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.40 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Emir Paşa caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde devam eden yol çalışmasından dolayı M.E idaresindeki 58 TT 019 plakalı minibüs ters şeride girdi. Minibüs sürücüsü ters şeritte ilerlerken karşıdan gelen Ö.A idaresindeki 58 BM 889 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma soncu araç şoförleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:26 Kaynak: İHA
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