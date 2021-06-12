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Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

12.06.2021 20:45

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Divriği yolu Ulukapı köyü yakınlarında meydana geldi. Divriği'den Sivas istikametine gitmekte olan C.Y. yönetimindeki 58 LB 193 Volkswagen marka otomobil ile karşı yönden gelen S.E. yönetimindeki 58 NV 270 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve Fiat marka otomobilde bulunan G.C., M.C. ve E.A. yaralandı. 5 yaralı ambulanslar ile Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada C.Y. isimli sürücü güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine zorluk çıkarttı. Alkol testi yaptırmamak için direndi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil, Divriği, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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