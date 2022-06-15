Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 6 yaralı - Son Dakika
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Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 6 yaralı

15.06.2022 19:49
Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 6 yaralı

Sivas'ta Karşıyaka mahallesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta Karşıyaka mahallesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karşıkaya Mahallesi Serpincik köyü yolu üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Serpincik istikametine gitmekte olan. Y.K. yönetimindeki 58 FP 800 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan A.A. yönetimindeki 58 ADL 376 plakalı Fiat marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler araçlarda bulunan toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 6 yaralı
Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 6 yaralı
Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 6 yaralı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karşıyaka, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 6 yaralı - Son Dakika
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