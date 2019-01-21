Araçlar Kaldırıma Park Edilince Yayalar Yoldan Yürüdü
36 dakika önce
Malatya'nın bazı noktalarında araçlarını park edecek uygun yer bulamayan sürücüler, kaldırıma park edince vatandaşlar yolda yürümek zorunda kalıyor.
Malatya
'nın bazı noktalarında araçlarını park edecek uygun yer bulamayan sürücüler, kaldırıma park edince vatandaşlar yolda yürümek zorunda kalıyor. Kazalara davetiye çıkaran bu duruma yetkilileri ise sessiz kaldığı iddia edildi.
Malatya'da her geçen gün artan araç sayısı ile birlikte sorunların başında gelen park yeri sıkıntısı, bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Her esnafın kendi iş yerinin önüne park yapılmaması için çeşitli şekillerde kapatması, sabah aracını koyarak akşama kadar durması neden kent merkezinde işi olan birçok sürücü park yeri bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bu durum ise kent merkezinde düzensiz parkların artmasına neden oluyor.
Özellikle kent merkezinde trafik ve belediye ekiplerinin de bu konuda duyarsız kaldığını iddia eden vatandaşlar, kaldırımları kullanamamaktan şikayetçi. Kaldırım üzerine yapılan parklara hemen hemen her cadde ve sokakta rastlamanın mümkün olduğunu dile getiren vatandaşlar, kaldırımları işgal eden araçlardan şikayetçi olurken, bu durumun yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmasını istiyor. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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