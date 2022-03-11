Araçlar kara gömüldü - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömüldü.

Yüksekova ilçesinde bugün aralıklı devam kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. İlçe merkezine aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan araçlar kara gömüldü. İş yerlerinde çıkmak için evlerine giden vatandaşlar, araçları kar altında görünce şaşırırken, kendi imkanlarıyla araçlarını kardan temizledi.

İbrahim Uğurlu isimli vatandaş, "Bugün şiddetli bir kar yağışı vardı. ve bu kar akşam saatlerinde fırtınaya dönüştü. Bizde eve gidecektik. Ama aracımız kara gömülmüş şekilde bende temizliyorum. Yani Mart ayı kapıdan değil de, bize çarşı merkezinde baktırdı" dedi.

Esnaf Aydın Dalar ise, "Bugün yoğun bir kar yağışı vardı. ve etkisi akşam saatlerinde artırdı. Bizde şu an aracımızı temizliyoruz ve eve gideceğiz. Tüm çarşı merkezinde araçlar kara gömülmüş şekilde" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ekipler kapalı yolları açık tutmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

(Metin Tek/ İHA)