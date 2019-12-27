Araçlar karda mahsur kaldı, ateşi çıkan Berivan hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araçlar karda mahsur kaldı, ateşi çıkan Berivan hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Araçlar karda mahsur kaldı, ateşi çıkan Berivan hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

SİİRT'in Pervari ilçesinde, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 2 yaşındaki Berivan Bulut, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar nedeniyle kapanan yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Araçlar karda mahsur kaldı, ateşi çıkan Berivan hastaneye ulaştırıldı, System.String[]

SİİRT'in Pervari ilçesinde, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 2 yaşındaki Berivan Bulut, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar nedeniyle kapanan yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde yoğun kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolu kapanan köylerden Doğan köyünde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Berivan Bulut hastaneye götürülemedi. Bilgi verilmesi üzerine sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yaptıkları çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. Ardından sağlık ekipleri, Berivan bebeği hastaneye ulaştırdı. Pervari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Pervari ve Şirvan ilçelerinde bazı araçlar kara saplanıp mahsur kaldı. Sürücülerin ihbarı üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi kurtarma ekipleri yaptıkları çalışmayla araçları kurtardı. Ekipler 18 köy yolunu kardan temizleyip yeniden ulaşıma açtı.


Pervari, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
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