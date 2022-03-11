Araçlar karlı yolda mahsur kaldı - Son Dakika
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Araçlar karlı yolda mahsur kaldı

11.03.2022 17:21
Araçlar karlı yolda mahsur kaldı

Adıyaman-Çelikhan Karayolunda yağan kar nedeniyle bir çok araç mahsur kaldı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolunda yağan kar nedeniyle bir çok araç mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Adıyaman- Çelikhan Karayolunda trafikte zaman zaman aksamalar oldu. Kar yağışının bastırması sonrasında Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali mevkiinde bir çok araç yolda kayarak mahsur kaldı. Araçların kardan dolayı ilerleyememesi üzerine yol tamamen trafiğe kapandı. Oldukça zor anlar yaşayan sürücüler araçlarından inerek yolda kalan araçları el birliğiyle tek tek iterek bulundukları yerden çıkartı. - ADIYAMAN

Araçlar karlı yolda mahsur kaldı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 214 araçla karla mücadele ediyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 214 araçla karla mücadele ediyor Konya Büyükşehir'den yolda bekleyen sürücülere kumanya Konya Büyükşehir'den yolda bekleyen sürücülere kumanya

Çelikhan, Adıyaman, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçlar karlı yolda mahsur kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçlar karlı yolda mahsur kaldı - Son Dakika
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