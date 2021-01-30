Araçlar mahsur kaldı, 438 köy yolu araç ulaşımına kapandı - Son Dakika

Araçlar mahsur kaldı, 438 köy yolu araç ulaşımına kapandı
30.01.2021 10:55
Araçlar mahsur kaldı, 438 köy yolu ulaşıma kapandı Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı 438 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Araçlar mahsur kaldı, 438 köy yolu ulaşıma kapandı
SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı 438 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerdi. Kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. 438 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Bir çok araç yolda kaldı. Kara saplanan araçlar İl Özel İdaresi ekipleri ve Karayolları ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. Yaşlıların Covid-19 aşılamasında görevli bir ambulansta kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri ve karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
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