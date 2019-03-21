Araçlar Su İçen Kedi İçin Bekledi
51 dakika önce
Şanlıurfa'da iki otomobilin yol ortasındaki su birikintisinde su içen kediyi beklemesi, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Şanlıurfa
'da iki otomobilin yol ortasındaki su birikintisinde su içen kediyi beklemesi, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, otomobiliyle işine giden Kenan Bayuk, karşı yönden gelen araçların yol ortasındaki su birikintisinde su içen kediyi rahatsız etmemek için beklediklerini fark etti. Kedinin su içmesini cep telefonuna kaydeden Bayuk, görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanık olduğu durumun kendisini etkilediğini ve bu anları cep telefonuyla kaydettiğini belirterek, görüntüler nedeniyle olumlu tepkiler aldığını dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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