ARAÇLAR SUDA KALDI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ - Son Dakika

ARAÇLAR SUDA KALDI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Antalya'da dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağmur ve fırtına, birçok otomobilin suda kalmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde suda kalan bir otomobil, güvenlik görevlilerinin yardımıyla çekici ile servise çekildi. Üniversite kütüphanesi önünde yer alan ve çeyrek asırlık olduğu belirtilen ağaç yerinden sökülerek, devrildi.

TÜRK BAYRAĞINI KEPÇEYLE KURTARDILAR

Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi Boğaz mevkii Balıkçı Barınağı yakınlarında etkili olan fırtına, gönderde asılı olan Türk bayrağının bir bağlantısını kopardı. Diğer bağlantısıyla fırtınaya direnmeye çalışan bayrağı gören Furkan Karakuş ve Yaşar Eğirdir duruma müdahale etti. Furkan Karakuş'un kullandığı kepçenin kovasına binen Yaşar Eğirdir, yaklaşık 5 metrelik gönderdeki bayrağı yere düşmeden aldı. Karakuş ve Eğirdir'in Türk bayrağını kurtarma görüntüleri cep telefonuyla da kaydedildi.

'BAYRAĞI DÜŞMEDEN KURTARDIM'

Bayrağı kurtaran Yaşar Eğirdir, "Bayrak direği devrilmek üzereydi. Bunu görünce arkadaşımı aradım kepçesi ile geldi. Ben de kepçenin ucuna çıkarak direğe tırmandım. Türk bayrağımızı yere düşmeden kurtardım" dedi.

SERALARI SU BASTI

Öte yandan Serik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle bazı seralarda su baskınları meydana geldi. Başta çilek olmak üzere seralarda kısmi su baskınları yaşandı.