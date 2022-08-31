Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (2) - Son Dakika
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Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (2)

31.08.2022 17:54
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (2)

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTIBursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya ilçesine 1 saat içinde metrekareye 21 kilogram yağmur düştü. Birçok noktada taşkınlar olurken, çok sayıda araç da sele kapılarak sürüklendi. Bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını ise su bastı. Araçların sele kapıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süre içerisinde harekete geçerek hasar tespit çalışmalarına başlayan Mudanya Belediyesi'ne bağlı ekipler, temizlik çalışması yapıyor.

Abdulselam UĞUR/ MUDANYA (Bursa),


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Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi
Kaynak: DHA

Mudanya, Tragger, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (2) - Son Dakika

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