Araçlar suya gömüldü, mahalleli otobüsün üstünde mahsur kaldı - Son Dakika

Araçlar suya gömüldü, mahalleli otobüsün üstünde mahsur kaldı
Araçlar suya gömüldü, mahalleli otobüsün üstünde mahsur kaldı İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağmurun ardından ilçede bulunan bazı dereler taştı.
Araçlar suya gömüldü, mahalleli otobüsün üstünde mahsur kaldı
İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağmurun ardından ilçede bulunan bazı dereler taştı. İlçede bir midibüsün üzerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu. Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmur taşkınlara neden oldu. İlçede bir su kanalının taşması sonucu birçok ev su altında kadı. Bir sokak üzerinde ise midibüsün içerisinde bulunanlar mahsur kaldı. Yolcuların el sularının midibüsün yarısına kadar çıkması üzerine midibüsün üstünde bulunan pencereden yukarı çıktı. Mahsur kalan yaklaşık 10 kişi kurtarılmayı bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:31 Kaynak: İHA
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