Araçlar suyun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

Araçlar suyun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme su hattı borusu patladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme su hattı borusu patladı. Patlama sırasında yoldan geçen araçlar son anda su altında kalmaktan kurtuldu.

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Ortakent - Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana isale hattı bir anda patladı. Su borusunun patladığı esnada yoldan geçen araçlar neye uğradığını şaşırdı. İşlek olan caddeden geçen araçlar patlama sorası göle dönen sokaktan güçlükle çıktı. Cadde baştan aşağı dereye döndü. Asfaltların patladığı, evlerin bahçelerinin suyla dolduğu patlama sonrası Muski ana vanadan suyu keserek bölgede çalışma başlattı. 5 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde oluşan çukur ise görenleri şaşkına çevirdi.


Patlama anları güvenlik kamerasında


Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir anda patlayan su borusu asfaltı da patlatıyor. Tam patlama esnasında yoldan geçen araç saniyelerle patlamadan kurtuldu. Suyun patladığını gören araç sürücüsü otomobilimi geri vitese atarak sular altından kalmaktan kurtuldu. Kısa bir sürede tüm caddenin göle dönmesiyle birlikte yol trafiğe kapandı. Vatandaşlar ise su patlama anlarını cep telefonu ile görüntüledi.


Mahalle sakinleri ayda birkaç kez patladığını söyleyerek yetkililerden kalıcı bir çözüm bulmasını istedi. Mavi deniz ise çamura bulanarak kahverengi oldu. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:02 Kaynak: İHA

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