- Araçlar suyun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular- Su borusu bomba gibi patladı araçlar son... - Son Dakika

- Araçlar suyun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular- Su borusu bomba gibi patladı araçlar son...

- Araçlar suyun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular Su borusu bomba gibi patladı araçlar son anda kurtuldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme su hattı borusu patladı.

- Araçlar suyun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

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Su borusu bomba gibi patladı araçlar son anda kurtuldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme su hattı borusu patladı. Patlama sırasında yoldan geçen otomobil sürücüleri neye uğradığını şaşırdı. Araçlar son anda su altında kalmaktan kurtuldu. Mahalle sakinleri ise sık sık patlayan su borusu nedeniyle isyan etti.

Ortakent - Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana isale hattı bir anda patladı. Su borusunun patladığı esnada yoldan geçen araçlar neye uğradığını şaşırdı. İşlek olan caddeden geçen araçlar patlama sorası göle dönen sokaktan güçlükle çıktı. Cadde baştan aşağı dereye döndü. Asfaltların patladığı, evlerin bahçelerinin suyla dolduğu patlama sonrası Muski ana vanadan suyu keserek bölgede çalışma başlattı. 5 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde oluşan çukur ise görenleri şaşkına çevirdi.

Patlama anları güvenlik kamerasında

Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir anda patlayan su borusu asfaltı da patlatıyor. Tam patlama esnasında yoldan geçen araç saniyelerle patlamadan kurtuldu. Suyun patladığını gören araç sürücüsü otomobilimi geri vitese atarak sular altından kalmaktan kurtuldu. Kısa bir sürede tüm caddenin göle dönmesiyle birlikte yol trafiğe kapandı. Vatandaşlar ise su patlama anlarını cep telefonu ile görüntüledi.

Mahalle sakinleri ayda birkaç kez patladığını söyleyerek yetkililerden kalıcı bir çözüm bulmasını istedi. Mavi deniz ise çamura bulanarak kahverengi oldu.

Bodrum, Muğla, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Araçlar suyun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular- Su borusu bomba gibi patladı araçlar son... - Son Dakika

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