Araçlar tek tek patlayarak yanıyor - Son Dakika

Araçlar tek tek patlayarak yanıyor

Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir yedi emin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yanıyor.

Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan bir otoparkta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın sırasında park halindeki araçlar bir yandan patlarken, bir yandan da alev alev yanıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.