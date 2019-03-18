Son Dakika Haberleri: Araçlar Tipide Mahsur Kaldı

Araçlar Tipide Mahsur Kaldı

1 saat önce

Sincik-Malatya karayolunda tipi nedeniyle kapanan yolda araçlar mahsur kaldı.

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Sincik-Malatya karayolunda tipi nedeniyle kapanan yolda araçlar mahsur kaldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde önceki gün etkili olan tipi ulaşımı etkiledi. Sincik - Malatya karayolunda şiddetli rüzgar nedeniyle yer yer 4 metreye ulaşan kar, ulaşımı aksattı. Sincik - Malatya karayolu Arıkonak köyü yakınlarında araçlar mahsur kaldı. Tipi nedeniyle araçlar ilerleyemeyince saatlerce yolun açılmasını bekledi. Tipi nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 4 saat mahsur kalan 10'a yakın araç Karayolları ekiplerinin yolu açmasıyla kurtarıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Kar, Adıyaman, Malatya, Sincik, Güncel
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