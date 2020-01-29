Araçlar yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araçlar yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Araçlar yanmaktan son anda kurtuldu

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otoparkın içinde bulunan metruk binanın çatısında yangın çıktı.

Araçlar yanmaktan son anda kurtuldu, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otoparkın içinde bulunan metruk binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle otoparkta ki araçlar zarar görmekten son anda kurtuldu.


Yangın, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir otoparkın içinde bulunan metruk binanın çatı kısmındaki yatak, televizyon ve ısıtıcılar bir anda alev aldı. İşyeri çalışanı durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden önlerken, alevlerin park halindeki araçlara sıçramaması olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
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