Araçlar yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otoparkın içinde bulunan metruk binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle otoparkta ki araçlar zarar görmekten son anda kurtuldu.



Yangın, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir otoparkın içinde bulunan metruk binanın çatı kısmındaki yatak, televizyon ve ısıtıcılar bir anda alev aldı. İşyeri çalışanı durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden önlerken, alevlerin park halindeki araçlara sıçramaması olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor - AYDIN