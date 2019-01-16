Araçlar Yolda Kaldı, Halk Otobüsünü Yolcular Kurtardı
1 saat önce
Araçlar yolda kaldı, halk otobüsünü yolcular kurtardıNEVŞEHİR - Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı.
Araçlar yolda kaldı, halk otobüsünü yolcular kurtardı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı.
Nevşehir'de yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte trafikte araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Nevşehir'de halk otobüsüne binerek işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar Atatürk Bulvarından bulunan durakta yolcuları indirdi. Yolcuları indirmesinin ardından yeniden hareket etmek isteyen halk otobüsü ise yollarda meydana gelen buzlanma dolayısıyla hareket edemedi. Bunu gören bazı yolcular ise önce araçta bulunan paspasları otobüsün tekerleklerinin altına koydu. Daha sonra ise otobüsten inen bazı yolcular ise otobüsü iterek gitmesini sağladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
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