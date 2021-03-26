Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı
26.03.2021 10:54
Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı D100 karayolunda etkili oldu.
Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı D100 karayolunda etkili oldu. Sisle birlikte bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kapanan karayolu, ekiplerin tuzlama ve küreme çalışmaları ile açık tutulmaya çalıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürdü. Zonguldak- Ereğli karayolunda kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Terzi köyü yol ayrımı mevkisi ve Kandilli mevkisindeki rampalarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Karayolları ekipleri kapanan yolları aralıklarla tuzlama ve küreme yöntemiyle açık tutmaya çalıştı. - ZONGULDAK
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