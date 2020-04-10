Son Dakika › Güncel › Araçlara çarpan kamyonetinin kopan dorsesini olay yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika
Araçlara çarpan kamyonetinin kopan dorsesini olay yerinde bırakıp kaçtı
6 saat önce
Lüleburgaz ilçesinde park halindeki 2 araca çarptıktan sonra dorsesi kopan kamyonetin sürücüsü, dorseyi olay yerinde bırakarak kaçtı.
Lüleburgaz ilçesinde park halindeki 2 araca çarptıktan sonra dorsesi kopan kamyonetin sürücüsü, dorseyi olay yerinde bırakarak kaçtı.
Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi Emrullah Efendi 4. Ara Sokak'ta önce park halindeki bir otomobile, ardından tıra çarptı.
Kazada dorsesi kopan kamyonetin sürücüsü, dorseyi olay yerinde bırakarak kaçtı.
Kamyonetin çarptığı araçlarda hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:08 Kaynak: AA
Son Dakika Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını anlattı İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu