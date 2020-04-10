Araçlara çarpan kamyonetinin kopan dorsesini olay yerinde bırakıp kaçtı - Son Dakika

Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi Emrullah Efendi 4. Ara Sokak'ta önce park halindeki bir otomobile, ardından tıra çarptı.

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Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu